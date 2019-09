Otranto Film Fund Festival, 3a giornata

(ANSA) - OTRANTO (LECCE), 11 SET - E' giunto alla terza giornata l'Otranto Film Fund Festival, che ha 7 lungometraggi in concorso, selezionati dalla direttrice artistica Stefania Rocca, finanziato dalla Regione e promosso da Apulia Film Commission con Puglia Promozione e il contributo del Comune. Tra film e documentari, questa undicesima edizione è dedicata al tema della diversità, attraverso lo sguardo di registi italiani e internazionali, fin dal sottotitolo 'diversity edition'.

L'ingresso è gratuito, al Castello Aragonese e nei diversi altri luoghi del festival.

Per la quarta giornata, domani, attività della summer school con Iaia Forte, Bruno Roberti, Vito Mancusi e Elijana Popova e il FilmLab con Pippo Mezzapesa, Gianni De Blasi, Kristina Sarkyte e Roberto Perpignani; dal pomeriggio spazio alla musica di Diversity Sound System e al talk con Diego De Silva. In serata sulla spiaggia Madonna dell'Altomare gli screening di Normal con Adele Tulli e Il Flauto Magico di Piazza Vittorio alla presenza di registi e interpreti. (ANSA).