Xylella: Coldiretti Puglia,è un disastro

(ANSA) - BARI, 9 SET - "Continuare a minimizzare il disastro colposo che si è consumato in Puglia è inaccettabile. Vengono propinati numeri al lotto da chi evidentemente ignora, ancora dopo sei anni, la differenza tra le zone demarcate, dove è in atto l'attività di monitoraggio, e l'area infetta dove non ci sono abbattimenti e monitoraggi". Lo afferma in una nota Coldiretti Puglia, evidenziando che "secondo i dati dell'ultimo monitoraggio, che risale ad agosto, sono stati trovati altri 43 ulivi infetti nelle province di Brindisi e Taranto, con il numero di piante infette che sale a 928". "Da Brindisi a Santa Maria di Leuca - prosegue l'associazione di agricoltori - ci sono 100 chilometri di patrimonio olivicolo devastato: in questa zona dal 2015 non vengono effettuati monitoraggi, a seguito della decisione della Commissione Ue che ha previsto, per i territori infetti in modo stabile, il venire meno dell'obbligo degli abbattimenti e dei monitoraggi in un'area infetta di quasi 200mila ettari con 21 milioni ulivi".