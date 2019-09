Un'opera lirica su tema del femminicidio

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 7 SET - Tratta il fenomeno del femminicidio, ispirandosi a fatti di cronaca tra cui, liberamente, l'omicidio di Avetrana l'opera lirica "Re di donne" prodotta dal Teatro lirico sperimentale di Spoleto e andata in scena in prima mondiale assoluta il 6 settembre al Caio Melisso.

Lo spettacolo che ha inaugurato la 73/a stagione del Tls è stato composto da John Palmer, su libretto suo e di Cristina Battocletti, diretto dal maestro Vittorio Parisi. La regia è di Alessio Pizzech.

L'opera - afferma il Lirico sperimentale - ha "colpito profondamente" il pubblico in sala offendo una prospettiva del femminicidio "inconsueta e sorprendente".

Gli interpreti vocali - Lada Boková, Marco Rencinai, Miryam Marcone e Daniela Nineva - sono tutti vincitori del concorso comunità europea per giovani cantanti lirici del Teatro lirico sperimentale. I cantanti si sono "letteralmente messi a nudo" sul palcoscenico coinvolgendo il pubblico in una narrazione televisiva di una "vicenda umana agghiacciante".

L'opera sarà replicata sabato 7 e domenica 8 settembre, alle ore 17 al Teatro Caio Melisso. (ANSA).