Porti: Borraccino,Zes Adriatica è realtà

(ANSA) - BARI, 5 SET - "La Zona economica speciale (Zes) 'Interregionale Adriatica' è finalmente realtà. E' stato sottoscritto ieri, infatti, dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il decreto di formale istituzione della Zes". Lo comunica in una nota l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Mino Borraccino, sottolineando che così si "completa un lungo e articolato percorso che, come Governo regionale, ci ha visti impegnati per diversi mesi in un costante e proficuo confronto innanzitutto con l'amministrazione regionale del Molise (altra regione interessata dalla Zes Adriatica) e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale". "Ora - evidenzia - ci sono tutte le condizioni affinché il sistema produttivo e imprenditoriale pugliese possa cogliere la grande opportunità rappresentata dai notevoli benefici, in termini fiscali e di semplificazione amministrativa, che questo strumento comporterà".