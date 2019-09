Mostra 'Face'Arts' fa tappa a Conversano

(ANSA) - CONVERSANO (BARI), 5 SET - Una collettiva di opere provenienti da tutto il mondo per promuovere l'arte contemporanea: 'Face'Arts', la manifestazione itinerante giunta alla 13esima edizione, fa tappa al castello dei Conti Acquaviva d'Aragona di Conversano, dal 7 al 18 settembre, con i lavori di 31 artisti, tra cui dipinti, sculture e fotografie. Per la prima volta, all'interno della stessa manifestazione, informa una nota degli organizzatori, sarà presentata anche una mostra tripersonale: saranno infatti esposte dall'8 al 18 settembre, nella chiesa San Giuseppe, le opere di Paolo Miceli, Mauro Malafronte e Mary Sperti. Le due manifestazioni sono patrocinate dal Comune di Conversano. L'ingresso alle due mostre è gratuito.

Il vernissage della collettiva si terrà sabato 7 settembre alle 19 al Castello dei Conti Acquaviva d'Aragona. L'inaugurazione della mostra tripersonale, invece, si terrà domenica 8 settembre alle 19 nella chiesa San Giuseppe. A entrambi gli appuntamenti interverranno, tra gli altri, l'ideatrice e curatrice della collettiva Mary Sperti, e il sindaco di Conversano. "Face' Arts è sempre alla ricerca di talenti nascosti per promuovere l'arte contemporanea - sottolinea Sperti - e l'evento è finalizzato alla promozione e valorizzazione delle opere e degli autori, con l'intento di creare un contenitore mobile dove si intrecciano pittura, scultura, fotografia e spesso anche danza, letteratura, performance live e installazioni. Proprio per questo 'Face'Arts' e un avvenimento totale e totalizzante.

Si tiene ogni volta in una regione d'Italia diversa, all'interno di location suggestive e di prestigio".(ANSA).