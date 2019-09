Scontro moto, 3 feriti,2 in codice rosso

(ANSA) - BARI, 4 SET - Tre persone sono rimaste ferite sul Lungomare di Bari in uno scontro frontale tra due moto, in cui è stato coinvolto anche un autocarro Ford transit. Il 18enne che guidava una Honda Sh e il suo passeggero sono stati portati in ospedale in codice rosso, il primo al Policlinico, il secondo alla Mater Dei. Il giovane conducente della Honda ha un grave trauma agli arti inferiori. Non si conoscono le condizioni del conducente della seconda moto, una Triumph tiger, che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e l'accertamento della esatta dinamica.(ANSA).