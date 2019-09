Fanno esplodere bancomat nel Foggiano

(ANSA) - CASALVECCHIO DI PUGLIA (FOGGIA), 4 SET - Un gruppo di persone ha assaltato durante la notte a Casalvecchio di Puglia, nel Foggiano, lo sportello automatico della Banca Popolare di Bari di via fratelli Bandiera. Il bottino è in corso di quantificazione. Stando a quanto ricostruito verso le 5 i malviventi hanno piazzato esplosivo nel bancomat e la deflagrazione è stata udita in tutto il paese. Ingenti i danni provocati all'istituto di credito. Divelte le porte in vetro e danni anche agli arredi interni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale di Foggia, che hanno acquisto i filmati delle telecamere a circuito chiuso della banca in cerca degli autori del colpo. (ANSA).