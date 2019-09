Venezia,10 progetti per raccontare Sud

(ANSA) - VENEZIA, 1 SET - Sono finite le riprese dei 10 progetti selezionati con la prima edizione del bando "Social Film Fund Con il Sud". Se ne è parlato oggi alla Mostra del cinema di Venezia con la Fondazione Con il Sud e Fondazione Apulia Film Commission: l'obiettivo è "raccontare per immagini" il Sud attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano. "Nei progetti scelti c'è un ottimo livello professionale e una buona cultura dell'immagine cinematografica - commenta il presidente della Commissione valutatrice Gennaro Nunziante - Social Film Fund Con il Sud è un progetto che va reso più strutturale, visto che ormai tutti i più importanti mezzi di comunicazione sono nelle mani di imprenditori del Nord. Mai come oggi serve un mezzo che racconti il Sud". Per la produzione e la diffusione di dieci film (4 cortometraggi e 6 documentari) sono stati messi a disposizione dalle due fondazioni 400 mila euro complessivi.

Peculiarità del bando è promuovere l'incontro tra imprese di cinema ed enti del Terzo settore.