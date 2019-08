Ambiente:Codacons,estendere ordinanza Puglia su plastic free

(ANSA) - BARI, 30 AGO - "Festeggiando il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la legittimità dell'ordinanza 'plastic free' della Regione Puglia", che vieta l'impiego nei lidi di contenitori di plastica come bicchieri e altri articoli monouso, il Codacons chiede che tale divieto "sia esteso a tutta Italia e, constatando ancora una volta il silenzio inquietante del Ministero dell'Ambiente", l'associazione "proclama una giornata 'plastic free' per l'8 settembre, in occasione dell'annunciato sciopero dei consumatori".

"Il Consiglio di Stato - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - ha riconosciuto il fatto che la Regione, con l'ordinanza, ha perseguito l'interesse pubblico. Il divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso, con la finalità di tutelare la salute e l'ambiente, è del tutto lecito". "Dispiace che il Ministero non se ne sia accorto e non si sia costituito nel procedimento", conclude Rienzi secondo il quale "è tempo di estendere al resto del Paese un'ordinanza sacrosanta, che va nella direzione indicata anche dall'Unione Europea, e tutela gli interessi dei residenti e dei turisti".

