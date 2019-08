Bari, insediato Consiglio comunale

(ANSA) - BARI, 29 AGO - Si è insediato, a tre mesi dal voto che ha decretato la rielezione del sindaco Antonio Decaro, il Consiglio comunale di Bari, "tra i più rosa d'Italia" da detto il sindaco, con 12 donne su 36. In aula, per la prima seduta, c'erano tutti i 36 consiglieri (24 di maggioranza e 12 di opposizione) e la Giunta quasi al completo. "Sono onorato dalla presenza di tante donne che è un record assoluto" ha detto Decaro intervenendo per un saluto in apertura di lavori, dopo aver omaggiato di una rosa bianca ciascuna delle 12 consigliere e le 4 donne assessore. Nella prima seduta, il Consiglio ha riconfermato come presidente dell'assise cittadina Michelangelo Cavone (Pd) con 34 voti dell'intera maggioranza di centrosinistra e dell'opposizione di centrodestra e tre schede bianche dei consiglieri M5S. È slittata invece l'elezione del vicepresidente, che sarà dell'opposizione, perché tutti i consiglieri e il sindaco hanno votato scheda bianca per consentire alle minoranze di trovare un'intesa sul candidato da proporre.