Perseguita la ex, divieto avvicinamento

(ANSA) - BITONTO (BARI), 28 AGO - Non accettava la fine della relazione con la sua compagna e per questo si appostava sotto casa sua, la minacciava, la insultava e talvolta la picchiava, perseguitandola anche al lavoro fino a costringere la donna a cambiare le proprie abitudini di vita. Per questo la polizia ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di Bitonto. Le indagini della polizia sono partite dopo la denuncia della vittima.