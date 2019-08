Pacco bomba a imprenditore foggiano

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA) 27 AGO - Un pacco con polvere pirica è stato trovato la notte scorsa davanti all'abitazione di un imprenditore in via Vico Terzo Melfi a Cerignola, dallo stesso interessato che si è imbattuto nell'involucro al rientro a casa. L'uomo, che si occupa di compravendita di prodotti alimentari, non ha esitato a contattare i Carabinieri. La zona è stata immediatamente circoscritta. Sono stati anche allertati gli artificieri provenienti da Bari che, una volta arrivati a Cerignola, hanno disinnescato l'ordigno. I militari hanno accertato che il pacco, dal quale fuoriusciva una miccia, conteneva polvere pirica mischiata ad una sostanza che l'avrebbe inertizzata.

La zona è sprovvista di telecamere per la videosorveglianza.

La vittima è stata ascoltata dai carabinieri ai quali ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive e di non avere problemi con chicchessia. (ANSA).