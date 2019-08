Notte Taranta:in 30mila a prove Concerto

(ANSA) - MELPIGNANO (LECCE), 24 AGO - In 30 mila, ieri sera, hanno assistito nel piazzale dell'ex convento degli agostiniani di Melpignano alle prove generali del Concertone finale de La Notte della Taranta, che andrà in scena stasera - trasmesso in diretta su Rai2 - con la conduzione del critico musicale Gino Castaldo, affiancato da Belén Rodríguez e Stefano De Martino. La coppia, durante le prove di ieri sera, è rimasta lontana da telecamere e microfoni. Sul palco con la scenografia di luminarie a forma di mezzo tamburello, le note e le voci delle Orchestre popolare Notte della Taranta e sinfonica Oles, dirette dal maestro Fabio Mastrangelo, sono saliti anche gli artisti Elisa, che ha cantato in grico e dialetto salentino, Guè Pequeno, che ha rappato a ritmo di pizzica, il cantante africano Salif Keita, Enzo Avitabile, il violinista Alessandro Quarta e il chitarrista Maurizio Colonna.