G.Mediterraneo: Valente,è lavoro squadra

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Taranto ospiterà i giochi del Mediterraneo nel 2026: un appuntamento che si aggiunge alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e alle Atp Finals di Torino. L'Italia nei prossimi anni sarà quindi il centro del mondo sportivo a livello internazionale grazie a un lavoro di squadra enorme che ha coinvolto i territori e tutto l'esecutivo guidato da Conte": lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Simone Valente. "Grazie alla Ministra Lezzi per aver creduto in Taranto e aver sostenuto questa candidatura - ha aggiunto Valente - Altro che Governo dei no, prima nessuno aveva raggiunto questi risultati".