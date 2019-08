Screening tumore seno,camper in Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 23 AGO - Prende il nome di "Mammomobile" il camper dell'Asl di Foggia che, dotato di mammografo, raggiungerà le zone più disagiate della Capitanata, per consentire anche alle donne dei comuni più lontani dai centri per lo screening, di sottoporsi ai controlli per prevenire il tumore al seno.

Nell'ambito della riorganizzazione del Centro per gli Screening Oncologici, "il progetto - annuncia il direttore generale dell'Asl Foggia, Vito Piazzolla - partirà il 28 agosto dai Monti Dauni, da Celle di San Vito. Chiameremo tutte le donne dei paesi limitrofi, come Faeto e Castelluccio Valmaggiore.

Faremo sei visite l'ora". La 'Mammomobile' si sposterà poi a Roseto Valfortore e dal 2/9 sarà sul Gargano, a Vieste.

"Affermiamo così il principio di prossimità delle cure - ha aggiunto Piazzolla - occasione inoltre per sviluppare la cultura della prevenzione". Il camper - piccola sala d'attesa, spogliatoio e sala radiologica - è anche "un modo per incentivare la deospedalizzazione snellendo i servizi", sottolinea Piazzolla. Il dg ha poi precisato che "è stato complesso trovare medici specialisti come senologi o senologhe, ma siamo riusciti a trovarne due, risultato di una importante prova concorsuale". (ANSA).