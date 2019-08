Reparto Nadia Toffa, oltre 30mila firme

(ANSA) - TARANTO, 23 AGO - Oltre 30mila firme sono state raccolte dalla petizione online, attiva sulla piattaforma Change.Org, per intitolare il reparto Oncoematologico pediatrico dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto a Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso. La raccolta firme, rivolta al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, è stata lanciata nei giorni scorsi. Nel testo si ricorda che "era cittadina onoraria di Taranto, su delibera del Consiglio comunale per le sue battaglie in difesa della salute dei tarantini, e dei bambini in particolare modo".

Nadia Toffa era stata testimonial della campagna di vendita solidale delle magliette con la scritta 'Ie jesche pacce pe te' (io esco pazzo per te) ideata dagli amici del Mini Bar del rione Tamburi, il più esposto alle emissioni dello stabilimento siderurgico, attraverso la quale era stata raccolta la somma di oltre 500mila euro, somme servita anche per l'assunzione di una pediatra nel reparto oncoematologico.