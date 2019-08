56 ombrelloni abusivi in spiaggia libera

(ANSA) - OTRANTO (LECCE), 23 AGO - La Guardia costiera di Otranto e i Carabinieri di Melendugno (Lecce) sono intervenuti sulla spiaggia libera di San Foca per restituire a turisti e vacanzieri circa 300 metri quadrati di arenile demaniale, abusivamente occupato da 56 ombrelloni e 122 lettini, allestiti accanto ad altre regolari attività di noleggio balneare. Alle prime luci dell'alba era infatti risultato allestito un vero e proprio stabilimento balneare abusivo, in aggiunta a quelli in regola. Sequestrati ombrelloni e lettini abusivi, il loro 'gestore' è stato denunciato. (ANSA).