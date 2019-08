Notte Taranta: al Concertone 41 brani

(ANSA) - LECCE, 18 AGO - Quarantuno brani della tradizione popolare, dodici coreografie e per la prima volta un 'Taranta carpet' per vedere e fotografare da vicino gli artisti che saliranno sul palco del Concertone di Melpignano del 24 agosto.

Sono le novità dell'evento finale de La Notte della Taranta, sul grande palco già allestito nel piazzale antistante l'ex Convento degli Agostiniani.

L'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, diretta dal maestro Fabio Mastrangelo, insieme all'Orchestra Sinfonica Oles di Lecce, proporrà 41 brani della tradizione popolare insieme a nuovi versi inediti, in cui saranno chiamati ad intervenire artisti nazionali ed internazionali. Elisa, Gué Pequeno, Salif Keita, Enzo Avitabile, Alessandro Quarta e Maurizio Colonna, saliranno sul palco dell'attesissimo Concertone finale. Sono 12 le coreografie che il Corpo di ballo de La Notte della Taranta, diretto dal coreografo Davide Bombana, eseguirà unendo la pizzica tradizionale con la tecnica della danza classica, davanti ai 150mila spettatori attesi.