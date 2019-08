Benedetta Pilato festeggia con Jovanotti

(ANSA) - BARI, 14 AGO - La campionessa pugliese Benedetta Pilato ha festeggiato la sua medaglia d'argento ai mondiali di nuoto anche sul palco di Policoro del Jova Beach Party.

Sulla pagina Facebook di Jovanotti, è lo stesso artista toscano, all'indomani della tappa lucana del suo tour sulle spiagge, a pubblicare un post con alcune foto in compagnia della giovanissima campionessa, originaria di Taranto.

"Ieri a Policoro ho saputo che c'era Benedetta Pilato e l'ho invitata sul palco a festeggiare la sua medaglia d'argento ai mondiali di nuoto insieme a tutta jovabeachparty. Lei - scrive Lorenzo Cherubini su Facebook - ha 14 anni è di Taranto e ci siamo fatti un selfie. Benedetta che sia uno splendido inizio di carriera per te e di tifo per noi!". (ANSA).