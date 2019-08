Dell'Orco,a Lecce entusiasmo contagioso

(ANSA) - LECCE, 13 AGO - Tempo di nuovi arrivi e presentazioni in casa Lecce. Il direttore sportivo Mauro Meluso ha presentato nel pomeriggio gli ultimi due arrivati: "Cristian Dell'Orco e Andrea Rispoli vanno a completare il reparto difensivo, che ora riteniamo completo. Ora dobbiamo chiudere per un attaccante e poi mi dovrò concentrare sulle uscite", ha detto. "Lo scorso anno chiusi la stagione con l'Empoli in trasferta contro l'Inter, e ora inizierà la mia nuova avventura in maglia giallorossa proprio al Meazza", dice Cristian Dell'Orco. "Sono a completa disposizione del gruppo e del mister - prosegue il difensore -. Si percepisce subito che qui a Lecce c'è grande entusiasmo e questo ci deve dare quel qualcosa in piú".

"Per me è un ritorno a Lecce - dice Andrea Rispoli, che dopo circa dieci anni torna a indossare i colori giallorossi -. Qui c'è un gruppo importante, dove c'è tanta voglia di fare bene, e trovo una società sana. Quello che devo fare ora è solo ripagare sul campo la fiducia che mi è stata accordata".