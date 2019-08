Notte Taranta: San Lorenzo a Calimera

(ANSA) - LECCE, 9 AGO - Per San Lorenzo La Notte della Taranta fa tappa a Calimera, fra teatro, Pizzica in Scena e i concerti Ragnatela e Altra Tela che caratterizzano il festival, itinerante fino al grande appuntamento di Melpignano il 24 agosto. Aprirà la serata delle stelle cadenti lo spettacolo "Pupe di pane-una performance sul pane" prodotto dall'Accademia Mediterranea dell'Attore di Lecce. Sempre alle 19, visita guidata a cura della pro loco di Calimera. Poi i concerti di Altra Tela alle 21, con il cantastorie Otello Profazio dalla Calabria (Premio Tenco alla Carriera 2018), il performer lucano Canio Loguercio napoletano d'adozione e l'organettista Alessandro d'Alessandro di Napoli, coordinatore dell'Orchestra Bottoni. Alle 22 il Corpo di Ballo della Notte della Taranta in piazza del Sole, prima dei concerti Ragnatela: Sette Bocche dalla Campania (ricerca sul folklore dei Monti Picentini) e Antonio Amato, tra le voci dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta, con il suo ensemble di altri musicisti dell'Orchestra. (ANSA).