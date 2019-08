Notte della Taranta, domani quarta tappa festival itinerante

(ANSA) - BARI, 05 AGO - I due gruppi pugliesi, I Kardiamundi e I Mandatari, si esibiranno domani 6 agosto alle 22 nella Villa Comunale di Sogliano Cavour (Lecce) per la quarta tappa del festival itinerante 'La Notte della Taranta'. L'evento, nell'ambito dei concerti Ragnatela, è uno dei 20 appuntamenti in altrettante città salentine, aspettando il concertone finale di Melpignano del 24 agosto.

I Kardiamundi promuovono e valorizzano la diffusione della cultura musicale proponendo spettacoli musicali che abbracciano tutte le musiche popolari mediterranee. Partono dal Salento con una attenzione alla Grecìa Salentina, ma arrivano sino in Sicilia, Calabria, Basilicata e Molise. Ogni canzone scelta parte dalle musiche tradizionali che vengono reinterpretate sulla base di una ricerca stilistica d'avanguardia spaziando dalle pizziche tarantate agli stornelli conviviali.

Ambasciatori della musica tradizionale tarantina, i Mandatari affondano le radici della loro musica in una attenta ricerca delle tradizioni, degli usi e dei costumi del loro territorio.

Una band che porta nel suo repertorio l'aspetto rituale con il tarantismo, ludico con la pizzica-pizzica, la tarantella, la quadriglia, i canti di lavoro, gli stornelli, le serenate e i canti polivocali, religioso-devozionale con i canti di passione, gli antichi canti quaresimali e pasquali tipici della provincia di Taranto e della cultura arbereshe dell'antica Albania Tarantina.(ANSA).