Giochi Mediterraneo, ok Cdm a Taranto

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Ieri sera il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla candidatura di Taranto come sede dei Giochi del Mediterraneo nel 2025. Una bella notizia per tutti i tarantini e la Puglia. Il 24 agosto a Patrasso la decisione finale su chi ospiterà la competizione. Incrociamo le dita fiduciosi!". Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook. (ANSA).