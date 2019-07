Rogo mezzi rifiuti: azienda, servizio riprende primo agosto

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO ( FOGGIA), 30 LUG - "L'azienda farà ogni sforzo per limitare i disagi per i cittadini: le attività di raccolta saranno sospese nella giornata di oggi e domani 31 luglio. Riprenderanno regolarmente giovedì 1 agosto.

Si confida nella comprensione e nella collaborazione dei cittadini". Lo rende noto la Tekra, azienda che si occupa del servizio ecologia e nettezza urbana a San Giovanni Rotondo, dove la scorsa notte è stato appiccato l'incendio che ha distrutto 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti.

"La Tekra srl - è detto in una nota - considera l'accaduto come un vero e proprio atto criminale e confida nel lavoro degli organi di giustizia, con i quali c'è piena collaborazione, per far luce sulle responsabilità". (ANSA).