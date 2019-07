Bari: torna la Peroni sulle maglie

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Birra Peroni torna a 'vestire' il Bari calcio. Dopo due settimane di ritiro in Trentino Alto Adige, in cui il presidente Luigi De Laurentiis ha reso pubbliche le divise della prossima stagione, la squadra è rientrata in città per presentare la nuova Kombat 2020, firmate anche dal secondo sponsor di maglia Birra Peroni. "Siamo orgogliosi di continuare questa sponsorizzazione e presentare la nuova maglia con cui il Bari scenderà in campo - ha detto Marina Manfredi Marketing Manager Peroni Family - Mai come in questo momento vogliamo continuare ad essere al fianco dei baresi".

Il presidente del club di Serie C, Luigi De Laurentiis: "In una parola l'accordo con Birra Peroni per me è 'identità'. In questo primo anno a Bari ho imparato quanto sia forte il rapporto fra la città e Birra Peroni, per questo l'accordo ha un valore identitario forte: non sarà solo la nostra birra ufficiale, ma sarà il nostro secondo sponsor di maglia sulle "armature" che accompagneranno i nostri ragazzi per questo campionato".