Finto atto notaio, arrestato avvocato

BRINDISI, 24 LUG - Con le accuse di falso in atto pubblico, sostituzione di persona e truffa è stato arrestato e posto ai domiciliari un avvocato di Brindisi, Giuseppe Scuteri, 49 anni mentre per sua madre, 73 anni, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto accertato dai militari della Guardia di Finanza il professionista aveva prodotto a suo favore una procura speciale mendace che riproduceva falsamente timbro e attestazioni di un ignaro notaio di Brindisi, al fine di incassare indebitamente oltre 15.000 euro, spettanti a un terzo soggetto del tutto estraneo alle accuse. L'acquisizione delle somme era poi avvenuta attraverso l'accredito del denaro su un conto corrente bancario intestato alla madre dell'avvocato. L'uomo era già stato condannato in passato per episodi analoghi.

