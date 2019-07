Coldiretti Puglia, bruciati 4 ha ulivi

(ANSA) - BARI, 24 LUG - Ennesimo rogo stanotte in 4 ettari di uliveto a Ugento (Lecce), dove circa 300 alberi morti per la Xylella sono andati in fumo, complice il vento che ha alimentato le fiamme. A darne notizia è Coldiretti Puglia che ha iniziato una stima del fenomeno, che "solo a Ugento ha mandato in fumo oltre 4mila alberi in un mese".

"Da maggio arrivano fino a 60 chiamate al giorno alla sala operativa 115 dei Vigili del Fuoco di Lecce e alla Protezione civile - denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - per spegnere gli incendi divampati nei campi abbandonati con gli alberi ormai morti per la Xylella. Quanto sta accadendo in provincia di Lecce è una vergogna", aggiunge: oltre al danno della malattia, gli agricoltori "non riescono ancora ad espiantare e reimpiantare per fanta-interpretazioni del Decreto Emergenze in agricoltura" e "le campagne sono ormai abbandonate, è incalcolabile il danno d'immagine in Salento con gravi ripercussioni anche sul turismo", è "un disastro colposo" per Muraglia. (ANSA).