Calcio:Il cordoglio del Lecce per la scomparsa di Semeraro

(ANSA) - LECCE, 20 LUG - Anche l'U.S Lecce esprime il proprio dolore per la scomparsa di Giovanni Semeraro, ex presidente del sodalizio giallorosso. Attraverso una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, la società del presidente Saverio Sticchi Damiani "esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Semeraro, che dal 1994 al 2012 è stato patron ed azionista di rifermento del sodalizio giallorosso".

"Giovanni Semeraro - si legge ancora nella nota - ha scritto pagine indelebili della storia del calcio leccese. I risultati sportivi sotto la sua gestione hanno consolidato e rafforzato la notorietà del club a livello nazionale". "Tutta la famiglia dell'U.S. Lecce si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Semeraro", termina il ricordo. (ANSA).