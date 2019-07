Ilva: Tar, ok a trasferimento azienda a ArcelorMittal

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Nessuna sospensione del provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato la procedura di trasferimento di Ilva e di tutti i complessi aziendali alla società AM Investco Italy. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale, nel respingere le richieste del Codacons (e da un grosso numero di cittadini tarantini), ha confermato allo stato il provvedimento del Mise del 7 settembre 2018 "di conclusione del procedimento avviato per l'annullamento d'ufficio del DM in data 5.6.2017 di autorizzazione alla aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società Ilva spa, Ilva Servizi Marittimi, IlvaForm, Taranto Energia, Socova e Tillet alla società AM Investco Italy", nonché il decreto dello stesso Mise del 9 giugno 2017 "meramente confermativo del sopra citato decreto e degli atti consequenziali".

Il Tar ha considerato che "all'esame proprio della presente fase - si legge nell'ordinanza - non si rinvengono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, necessitando le argomentazioni spese dai ricorrenti, comprese quelle sulla legittimazione al gravame, di un approfondimento nella più appropriata sede di merito". In più, i giudici amministrativi hanno anche considerato "che il pregiudizio dedotto, in relazione al profilo ambientale, appare generico e non direttamente collegato alla richiesta sospensione del provvedimento impugnato o al suo riesame" e "che non sussistono i presupposti per la concessione di una 'provvisionale' ai singoli ricorrenti".(ANSA).