A.Mittal: azienda-sindacati,nasce task force sicurezza

(ANSA) - TARANTO, 17 LUG - Nel corso di un incontro che si è svolto oggi nella sede del Consiglio di fabbrica dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, azienda e sindacati Fim, Fiom, Uilm e Ugl hanno firmato un verbale d'accordo convenendo di incontrarsi secondo un calendario già definito in riunioni ad hoc che vedranno il coinvolgimento di un Gruppo di Lavoro (Task Force) composto dalle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) ed Rls (Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza) firmatarie dell'intesa ministeriale del 15 luglio e tecnici aziendali (Risorse Umane, Operations, Sicurezza e Salute, Ambiente) nelle quali saranno illustrati ed esaminati i Piani di manutenzione delle aree.

I primi incontri sono in programma domani nell'area sbarco materie e parchi minerali e nell'area Cokeria e sottoprodotti, il 19 luglio nell'area Agglomerato e Altoforno/Manutenzioni. Nei giorni successivi Acciaieria, Produzione calcare e cava, Officine Centrali di manutenzione, Gestione Discariche, Facilities, Treni di Laminazione a caldo, Laminazione a freddo, Lamiere/Tubi/Finiture Nastri, Logistica, Qualità. Nel corso degli incontri saranno esaminate le comunicazioni e le segnalazioni pervenute a firma di Rsu ed Rls non oggetto di specifico confronto. All'esito degli incontri di aree sarà fornita alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'intesa ministeriale una presentazione per area del Piano Investimenti entrando anche nel merito di specifiche richieste già formulate nell'incontro di oggi ed oggetto di esame nelle successive riunioni.(ANSA).