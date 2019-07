A.Mittal: azienda, manutenzione e sicurezza fondamentali

(ANSA) - TARANTO, 17 LUG - "Abbiamo colto l'occasione per istituzionalizzare un processo grazie al quale i sindacati possano essere regolarmente aggiornati sugli sviluppi relativi agli investimenti previsti dal piano ambientale e industriale.

Siamo tutti concordi sul fatto che l'effettiva manutenzione dell'impianto e la sicurezza dei dipendenti siano fondamentali".

Così una nota di ArcelorMittal Italia dopo l'incontro di oggi con i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Ugl, firmatari dell'intesa di lunedì scorso al Mise, sul tema della sicurezza. A rappresentare l'azienda c'era Cosimo Liurgo, responsabile relazioni industriali di ArcelorMittal Italia. "Ringraziamo tutti i presenti - conclude la nota - per l'atteggiamento costruttivo con cui hanno preso parte all'incontro, che ha aperto una strada per continuare a discutere in modo collaborativo su questi temi. È stata inoltre organizzata una riunione con il sindacato Usb".(ANSA).