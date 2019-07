Deve scontare pena,arrestato in Cpr Bari

(ANSA) - MATERA, 15 LUG - In esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Matera, uomini della Questura della città lucana hanno arrestato un cittadino nigeriano, di 44 anni, che deve scontare una pena residua di tre anni e nove mesi di reclusione. Il 44enne - condannato per varo reati, tra i quali quelli di rapina aggravata e lesioni dolose - si trovava nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Bari, in attesa di essere espulso.