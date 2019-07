Femminicidio nel Foggiano,'merito morte'

(ANSA) - FOGGIA, 13 LUG - "Merito la pena di morte". Avrebbe detto così Francesco D'Angelo - il foggiano di 37 anni che ha confessato di aver strangolato la fidanzata Roberta Perillo giovedì a San Severo - all'udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bencivenga. E' stato interrogato per un'ora e ha ribadito la confessione fornita giovedì notte al pm Alessio Marangelli, dopo aver adagiato nella vasca da bagno il corpo della donna, uccisa al termine di una ennesima lite perché lei voleva lasciarlo. Ha aggiunto solo qualche dettaglio: nel pomeriggio era andato a casa della fidanzata per restituirle alcuni oggetti e riprenderne altri vista la fine della relazione.

Il Gip si pronuncerà nelle prossime ore; la Procura ha chiesto il carcere, la difesa non ha chiesto la scarcerazione ma una consulenza psichiatrica per D'Angelo, che verrà sorvegliato a vista per timore di gesti autolesionistici. E' anche in attesa di giudizio per stalking nei confronti di una dottoressa da cui pare fosse in cura. (ANSA).