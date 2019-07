A.Mittal: autorità giudiziaria sequestra l'area

(ANSA) - TARANTO, 11 LUG - "L'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro dell'intera area e la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza di interdizione alla navigazione, in considerazione delle condizioni di pericolo in atto, nello specchio acqueo per un raggio di 250 metri dalla sommità del molo ove è avvenuto l'incidente", in cui un operaio di ArcelrMittal è disperso dopo il crollo ieri di tre gru per il forte vento. Lo sottolinea la stessa Capitaneria di Porto, che coordina le operazioni di "messa in sicurezza dell'area".(ANSA).