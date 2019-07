A.Mittal: cade gru, nel 2012 incidente analogo con vittima

(ANSA) - BARI, 10 LUG - L'incidente che si è verificato oggi nel reparto nell'area portuale dell'impianto siderurgico di Arcelor Mittal a Taranto è analogo a quello che si verificò il 27 novembre del 2012 sempre nella stessa area dello stabilimento che all'epoca si chiamava Ilva. In quella circostanza, per il passaggio di un tornado di scala 1-2, con venti sino a 200 chilometri all'ora, si staccò la cabina di comando di una gru nella quale era al lavoro un operaio di 29 anni Francesco Zaccaria. Il giovane rimase intrappolato nella cabina finita in mare e non si salvò.

Questa le raffiche di vento hanno fatto spezzare un pezzo del braccio della gru, facendo precipitare in mare l'operaio che è tuttora disperso. (ANSA).