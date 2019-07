Vacanze negate a malati Aids nel barese

(ANSA) - BARI, 8 LUG -Un gruppo di malati di Aids è stato respinto da una struttura ricettiva barese che si è rifiutata di accogliere i malati, malgrado le rassicurazioni sull'assenza di un rischio contagio degli operatori della casa alloggio che li cura e li assiste. A denunciarlo è la fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto (Bari), cui fa riferimento la casa alloggio 'Raggio di Sole' che si occupa dei malati. "In questo contesto di grande disumanità, in cui si confezionano leggi che certificano il disprezzo assoluto per la vita umana - ha scritto la fondazione su Fb - registriamo anche, con sgomento e incredulità, che una struttura ricettiva di un paese dell'interland barese si sia rifiutata di accogliere i nostri ammalati che curiamo nella casa alloggio Raggio di sole. Solo perché ammalati di Aids". "Oltre alla disumanità - è detto ancora - l'ignoranza. Ma per una struttura che ci chiude le porte ce n'è un'altra che le ha aperte. C'è ancora di che sperare". "Continuiamo ad #organizzarelaSperanza", conclude il posto.