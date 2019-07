Nuovo pronto soccorso Policlinico Bari

(ANSA) - BARI, 08 LUG - La ristrutturazione del pronto soccorso del Policlinico di Bari si concluderà tra 90 giorni, entro ottobre, e durante l'ultima fase dei lavori, che inizierà il 10 luglio, gli attuali spazi di cura saranno temporaneamente spostati in ambulatori di emergenza. A darne notizia è la direzione generale del Policlinico, spiegando anche che l'ospedale "ha adottato la procedura operativa per la gestione del sovraffollamento in pronto soccorso e nominato il 'bed-manager', con il compito di ottimizzare la gestione dei posti letto aziendali, che peraltro nelle prossime settimane aumenteranno con l'attivazione di un nuovo reparto di medicina in area critica, dedicato esclusivamente ai pazienti provenienti da pronto soccorso".

I lavori si inseriscono nel disegno di riorganizzazione iniziato con la realizzazione del nuovo accesso in ospedale per i mezzi di soccorso e consentiranno un significativo ampliamento degli spazi assistenziali.