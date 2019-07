Rotta fogna Bari: cessato sversamento

(ANSA) - BARI, 06 LUG - L'impianto di Torre del Diavolo è tornato in funzione e lo sversamento a mare dei liquami, sulla costa Sud di Bari, è cessato ieri sera, ma resta il divieto di balneazione. Lo comunica il sindaco di Bari con un post su Facebook al quale allega una immagine scattata dai droni della Polizia Locale per far vedere che "la situazione è subito nettamente migliorata".

"Lo scarico a mare in emergenza dei liquami dell'impianto di sollevamento dell'Acquedotto Pugliese è cessato ieri pomeriggio alle 19:50" precisa il sindaco, ma "resta il divieto di balneazione nel tratto di litorale che va dal limite sud dell'area attrezzata di Torre Quetta (all'altezza del distributore Total Erg) sin al lido il Trullo incluso, fino all'esito delle analisi dell'Arpa" sulla qualità dell'acqua.