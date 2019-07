Lecce, presidente e ds in bici a Loreto

(ANSA) - LECCE, 5 LUG - Da Teramo a Loreto in bicicletta.

Questa mattina il presidente dell'U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani e il direttore sportivo Mauro Meluso hanno iniziato la pedalata dalla città abruzzese fino al Santuario di Loreto, mantenendo fede alla promessa fatta a maggio, prima della promozione del Lecce in Serie A. Si tratta di 115 chilometri in bicicletta per espiare, dunque, il pegno per la promozione dei giallorossi nella massima serie calcistica. (ANSA).