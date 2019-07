Cinema: si gira a Bari film con la Loren

(ANSA) - BARI, 3 LUG - Una folla di curiosi e fotografi si è radunata dinanzi al porticciolo di Santo Spirito, quartiere costiero a nord di Bari, dove si è sparsa la voce della presenza di Sofia Loren sul set del film che il figlio dell'attrice, Edoardo Ponti sta girando da qualche giorno in Puglia.

La zona a ridosso del porticciolo, dove ci sono le bancarelle del mercato del pesce, è circoscritta per consentire l'allestimento del set e agenti di polizia di Stato e polizia locale tengono a distanza i curiosi. A giudicare dai movimenti della troupe, la scena si svolgerà proprio tra le bancarelle del mercato. Sul posto ci sono anche due camper per gli attori e la folla attende speranzosa che da uno dei due si affacci la Loren.