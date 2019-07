Incendi isole Tremiti,fermato piromane

(ANSA) - TREMITI (FOGGIA), 01 LUG - I carabinieri di Foggia hanno fermato un uomo di 34 anni anni con l'accusa di incendio boschivo perchè è ritenuto responsabile dei roghi dolosi appiccati nella notte tra il 12 ed il 13 giugno scorsi sull'Arcipelago delle Isole Tremiti. L'uomo, da prime indiscrezioni, sarebbe stato sorpreso a Cala Tramontana, sull'isola di San Domino, mentre stava alimentando un nuovo incendio, esteso su circa 30 metri quadrati di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Il rogo è stato prontamente spento dai volontari della protezione civile. L'uomo è stato sorpreso con un accendino in mano poi sequestrato dai carabinieri. Pare che i militari stessero già da giorni monitorando i suoi spostamenti. L'uomo sarà processato per direttissima. Nella notte tra il 12 ed il 13 giugno scorsi andarono in fumo circa tremila metri quadrati di macchia mediterranea. Il sindaco delle Tremiti Antonio Fentini, nella circostanza, denunciò l'assenza sull'isola di moduli anti incendio.