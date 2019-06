Il regista messicano Reygadas a Bari

(ANSA) - BARI, 26 GIU - Il regista messicano Carlos Reygadas è annunciato il 4 luglio al Cineporto di Bari per la proiezione del suo film 'Nuestro tiempo', che arriva all'ottava edizione della rassegna "Registi fuori dagli sche[r]mi", per la sua terza visione europea dopo i festival di Venezia e Oslo. Appuntamento alle 20, a ingresso libero. A dialogare con il regista ci saranno Cristina Piccino (Il Manifesto) e il direttore artistico della rassegna e della rivista Uzak.it, Luigi Abiusi.

Reygadas, autore di film come "Luz Silenciosa" (Gran premio giuria a Cannes) e "Post Tenebras Lux" (miglior regia Cannes 2012), descrive sentimenti forti, modi irruenti a volte poetici, questioni sociali che considera, insieme al sesso, gli elementi più rilevanti, in mondi ruvidi e reticenti poco illuminati. In 'Nuestro tiempo', ambientato nelle distese del Messico, lo stesso regista interpreta Juan, poeta e allevatore di tori da combattimento, con una moglie che si invaghisce di un addestratore di cavalli mettendo in discussione la loro vita.