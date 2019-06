Mafia: 30 arresti, indagato sindaco

(ANSA) - MAGLIE (LECCE), 24 GIU - Il sindaco di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'operazione dei carabinieri di Lecce che hanno eseguito 30 arresti per associazione mafiosa in Salento. Stefanelli è stato eletto nel 2017 con la Lista civica 'La svolta giusta'. Tra gli arrestati figura anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra corona unita.

L'indagine è stata condotta dal Nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie dal settembre 2017, ed ha consentito di individuare le condotte delinquenziali di un gruppo criminale 'emergente' di tipo mafioso egemone in numerosi comuni dell'area magliese, con connessioni e ramificazioni estese anche ad altri influenti sodalizi mafiosi della Sacra corona unita dell'area salentina.