Scontro auto moto, muore 19enne a Bari

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Un motociclista di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Bari lungo la statale 16 all'altezza di Palese. Per cause non ancora chiarite, una Renault Twingo, condotta da un 48enne, ha stretto il motociclista, Fabio Serino, di Bari, che è finito sul guard rail. Probabilmente la fuoriuscita di carburante ha provocato un incendio in cui è rimasto coinvolto il giovane il cui corpo è finito carbonizzato. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Indaga la Polizia stradale.