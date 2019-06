Ciao Vinny,successo asta maglie campioni

(ANSA) - BARI, 9 GIU - Quasi ottomila euro sono stati raccolti nella serata "Solo la maglia", evento di solidarietà promosso dalla Fondazione "Ciao Vinny", in prima linea nella sicurezza stradale: la manifestazione organizzata nel Circolo Tennis di Bari ha visto partecipare oltre duecento persone ad un' asta per aggiudicarsi le maglie di calciatori dalla Seria A alle nazionali, fino alle serie minori pugliesi.

La maglia che è stata aggiudicata con il prezzo più alto è stata una "storica" di Francesco Totti, già capitano nella Roma: è costata 660 euro. Molto combattute anche le aste per le maglie autografate degli juventini Ronaldo (500), Dybala (450) e Chiellini (400). La serata è stata presentata da Enzo Tamborra con Nicoletta Virgintino, presidente del Ct Bari, con i comici Carlo Maretti e Nicola Calia. "Ringraziamo i collezionisti baresi - commenta Lorenzo Moretti, vicepresidente della Fondazione - che con le loro generose donazioni consentono di sostenere i nostri progetti educativi per la sicurezza stradale".