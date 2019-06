Leonardesca, omaggio di Omar Galliani

(ANSA) - BARI, 8 GIU - Venticinque opere di Omar Galliani saranno al Castello Svevo di Bari dal 15 giugno al 9 settembre, per la mostra 'Leonardesca' organizzata dal Polo Museale Puglia e dalla Fondazione Musicale Vincenzo Maria Valente, con Accademia Belle Arti di Brera, tra gli altri.

Omar Galliani, artista con l'autoritratto esposto alla Galleria degli Uffizi, rende così omaggio a Leonardo nel cinquecentesimo della morte. Aldilà dell'anniversario, "Leonardesca - scrive Mariastella Margozzi, direttrice del Polo museale e firma critica del catalogo con Nadia Stefanel - nel senso che, da Leonardo da Vinci, Galliani ha tratto da sempre l'ispirazione per il suo sapiente stile disegnativo e per l'uso iper-naturalistico dello 'sfumato'". "La mostra - spiega Galliani - muove da un volto, sembianze immaginarie e qualche nota storica che da Milano ci porta a Bari, al Castello Svevo. È il volto giovanile di Bona Sforza", che domina una sezione di otto opere inedite, tra i diversi periodi esposti, in grandi tavole o lavori su carta. Il percorso espositivo si snoderà anche nella sala del Castello intitolata, appunto, a Bona Sforza, duchessa sovrana di Bari dal 1524, figlia del duca di Milano, Gian Galeazzo e di Isabella d'Aragona e, seconda moglie del re Sigismondo I, diventata così regina consorte di Polonia e granduchessa di Lituania.

In un lungo corridoio sarà invece allestita la più imponente tavola in punta di grafite, "Grande Disegno Italiano", presentata nel 2005 all'Archivio di Stato di Torino. Proposta anche una ricognizione di alcuni lavori giovanili, tratti da quaderni leonardeschi.

La mostra è completata dal lavoro fatto da Galliani per Via Della Spiga Milano, con alcuni pregiati capi sartoriali su tessuti morbidi esposti in Sala Normanna. La maison presenta così in anteprima mondiale la sua 'Capsule collection' ispirata alle opere di Galliani.

L'inaugurazione, il 15 alle 18 alla presenza dell'artista, sarà aperta dai saluti del rettore dell'Università di Bari, Antonio Felice Uricchio, accanto a Mariastella Margozzi e Rocco Nanna, presidente della Fondazione Musicale; poi un concerto dell'Ensemble dell'Orchestra della Fondazione. (ANSA).