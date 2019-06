Torna Hell in the Cave, 'vola' in grotta

(ANSA) - BARI, 6 GIU - Nuove date, dall'8 giugno, per lo spettacolo di scenografie, colori e acrobazie 'volanti' allestito nella Grave delle Grotte di Castellana, a sud di Bari: "Hell in the cave" (L'Inferno nelle Grotte). Regia di Enrico Romita, drammaturgia di Giusy Frallonardo, voce narrante di Marcello Prayer e coreografie aeree di Claudia Cavallo, con un cast di danzatori e attori, lo spettacolo è ispirato all'Inferno dantesco, con i protagonisti itineranti nella Grave, prima e più vasta caverna del sistema sotterraneo collegato con l'esterno (100 metri di lunghezza, 50 di larghezza, 60 di profondità).

La regia ha spettacolarizzato i demoni e i dannati che affollano l'Inferno creando suggestioni nell'atmosfera inquietante delle Grotte, concrezioni carsiche disegnate dalla natura in 90 milioni di anni.

Sono sei le repliche in programma alle 21 di tre sabati a giugno (8, 15 e 29) e luglio (6, 14 e 26) nell'ambito del progetto regionale Crossing Arts. Le date di agosto e settembre si sapranno nelle prossime settimane. (ANSA).