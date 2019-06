Muore dopo dimissioni, indagato chirurgo

(ANSA) - BARI, 01 GIU - C'è un medico indagato per omicidio colposo per la morte di un 50enne di Molfetta, deceduto lo scorso 22 maggio, poche ore dopo le dimissioni dall'spedale, nella clinica Mater Dei di Bari. L'uomo era tornato a casa dopo essere stato sottoposto a tre interventi chirurgici eseguiti nella stessa struttura ospedaliera per la rimozione di un colangiorcarcinoma. Il medico indagato è il chirurgo che ha eseguito i tre interventi.

L'autopsia, che è stata eseguita ieri nell'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, ha rilevato una emorragia interna gastro-intestinale che non sarebbe collegata alla patologia tumorale. Sulla base dei primi accertamenti non è stato finora possibile stabilire - si apprende da fonti vicine alle indagini - né che il decesso sia collegato all'emorragia né che vi sia una responsabilità professionale del chirurgo. Sarà quindi necessario attendere l'esito degli accertamenti istologici.