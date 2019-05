Comuni:sindaco Taranto vara nuova giunta

(ANSA) - TARANTO, 24 MAG - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci (Pd), a capo di una coalizione di centrosinistra, ha varato la nuova giunta con sette assessori, dopo l'azzeramento del 6 maggio scorso deciso per avviare "una fase di riflessione ed entrare al meglio nella seconda parte del mandato". Tre gli assessori confermati: Gianni Cataldino (Sviluppo Economico e Polizia Locale), Fabiano Marti (Cultura e Sport) e Paolo Castronovi (Società Partecipate e Risorse Umane). Entrano in giunta Gabriella Ficocelli (Servizi Sociali e Integrazione), che è stata candidata sindaco a Pulsano (Taranto); Rita Frunzio (Pubblica Istruzione e Pari Opportunità), dirigente scolastica; Deborah Cinquepalmi (Affari Generali e Associazionismo), presidente dell'onlus Simba; e Augusto Ressa (Urbanistica e Mobilità), della Soprintendenza Archeologica.

Per il momento, il primo cittadino tratterrà per sé le ulteriori deleghe a Lavori Pubblici, Ambiente, Affari Legali e Programmazione Finanziaria.