Lega B, sospesa delibera su playout

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il consiglio direttivo della Lega B ha deciso di sospendere la delibera assunta il 13 maggio scorso in merito all'annullamento dei playout. Lo rende noto la stessa Lega B. "Preso atto del decreto del presidente del Tar del Lazio, emesso in data odierna sul ricorso del Foggia - recita la nota della Lega - il Consiglio direttivo della Lega B, riunitosi a Milano, sospende la propria delibera del 13 maggio 2019 (nella parte concernente i playout) fino alla camera di consiglio del prossimo 11 giugno, fissata per la trattazione collegiale".